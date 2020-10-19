РИАМО - 19 окт. На подмосковных предприятиях за неделю от гриппа вакцинировали почти 30 тысяч человек, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Среди работников предприятий еженедельный план выполнен по всем сферам. За неделю вакцинировано почти 30 тысяч человек», - сказала Стригункова.

Она добавила, что в соответствии с общим рейтингом, в городском округе Истра вакцинация проведена на 60%. Также высокие показатели продемонстрировали Одинцово, Реутов, Щелково и Кашира.

«Наименьший охват вакцинации – это Котельники, Латкарино, Дубна, Королев и Воскресенск», - добавила министр.

Привиться также можно и в поликлинике по месту прикрепления или в мобильном комплексе по вакцинации. Необходимо прийти с паспортом или полисом ОМС.

Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами.