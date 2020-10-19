РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Около 6 тысяч ям оцифровали на внутридворовых проездах подмосковного Подольска с начала года, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Николай Пестов.

«В Подольске в 2020 году отремонтированы 56 муниципальных дорог общей протяженностью 25,5 километра. Проведен ремонт на 14 участках дорог регионального значения протяженностью 31,5 километра. На внутридворовых проездах с начала года оцифровано и устранено 5 938 ям площадью 18 638 квадратных метров», - сказал Пестов.

Он отметил, что 18 октября отмечался День работников дорожного хозяйства. С профессиональным праздником он поздравил всех работников и ветеранов отрасли дорожного хозяйства.

«Ваш труд нелегок и кропотлив, но очень важен для каждого жителя. Движение по дорогам и тротуарам должно быть доступным, быстрым, комфортным и безопасным. Чем совершеннее транспортная инфраструктура, тем больше возможностей для развития экономики округа, тем выше качество жизни. От души желаем новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия», - заключил он.