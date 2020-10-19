РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Жителям подмосковного Красногорска напомнили, куда они могут обратиться в случае, если управляющая компания не проводит ежедневную дезинфекцию подъездов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Продолжается работа по дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах. Контроль осуществляется посредством отработки в мобильном приложении. Фотоотчеты ежедневно направляются в Госжилинспекцию», - сообщила начальник отдела эксплуатации жилых помещений управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Красногорск Ольга Рожкова.

Управляющая компания обязана ежедневно обрабатывать спецраствором домофоны, ручку входной двери, холл первого этажа, почтовые ящики, перила лестничных маршей, кнопки и кабины лифтов, полы, дверные и оконные ручки, вентиляционные решетки, загрузочные клапаны мусоропроводов.

«Уважаемые жители, если в вашем доме не проводят дезинфекцию, необходимо сообщить об этом в отдел эксплуатации жилых помещений администрации округа по телефону: 8(495)562-42-52, в Единую диспетчерскую службу Подмосковья на сайте или в территориальный отдел №15 Главного управления Госжилинспекции Московской области по телефону: 8(495)564-22-45», - заключается в сообщении.