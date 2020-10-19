РИАМО - 19 окт. На минувших выходных средняя температура воздуха в Москве и области была ниже нормы, также были осадки, а местами мокрый снег, но тепло еще вернется в регион к концу недели, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первой половине рабочей недели погоду в столичном регионе будет формировать восточная часть циклона, который с севера европейской части России сместится на север Западной Сибири. Ожидается, что осадков станет меньше, при этом будет плотный северо-западный ветер, а температура воздуха понизится.

«Во вторник погода облачная с прояснениями, местами станут приниматься небольшие осадки. Ночью в Москве 0.. 2 градуса тепла, днем плюс 4...6 градусов. Но при сильном ветре, с порывами до 12-17 метров в секунду, будет казаться, что на улице стало холоднее, как в начале ноября», - говорится в сообщении.

Самым холодным днем недели будет среда, 21 октября. Ночью в Москве ожидается до минус одного градуса, а в Подмосковье — до минус трех. Днем в городе около плюс 5 градусов. Средняя суточная температура остается ниже нормы на один или полтора градуса.

Уже 22 октября будет преобладать следующий атлантический циклон. Атмосферное давление в столичном регионе станет понижаться. Также пойдут дождь, которые в пятницу будет приниматься в течение всех суток.

В то же время с южными потоками начнет поступать теплый воздух, температура воздуха повысится ночью до 1-6 градусов, а днем до 6-11. К концу недели средняя суточная температура воздуха окажется выше климатической нормы.