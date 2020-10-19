РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Будущим выпускникам общеобразовательных учреждений Подольска рассказали о структуре отраслей экономики округа в рамках проекта «Путь к успеху», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске стартовал проект «Путь к успеху», предназначенный для учащихся выпускных групп образовательных учреждений городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Так, на состоявшейся в подольском Доме ученых встрече представители бизнес-сообщества познакомили ребят во главе с преподавателем института сервисных технологий РГУТИС Анной Григорьевой со структурой отраслей экономики округа и рассказали о перспективах участия в этом проекте, о формировании у будущих специалистов Soft skills (комплекса неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков).

По словам депутата совета депутатов Подольска, председателя совета молодых ученых и специалистов округа, технического директора ООО «Трансформер», кандидата технических наук Алексея Стулова, такие знания помогут в дальнейшем повысить конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда.