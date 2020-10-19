РИАМО - 19 окт. На территории Подмосковья было вакцинировано от гриппа почти 2 миллиона человек, из них около 600 тысяч детей, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Вакцинировано 1 миллион 979 тысяч человек. Выполнен полностью план по вакцинации среди медицинских работников. Детского населения вакцинировано почти 600 тысяч человек», - сказала Стригункова.

Она добавила, что план по вакцинации старшего поколения и групп риска за неделю выполнен на 60%.

По ее словам, после двухнедельного снижения прироста заболевших гриппом и ОРВИ за прошлую неделю в регионе был зафиксирован рост данных заболеваний. Было выявлено 74 тысячи заболевших.

Она уточнила, что наибольшее количество заболевших гриппом и ОРВИ было зафиксировано в Серебряных Прудах, Фрязине, Краснознаменске, Красноармейске и Можайске.