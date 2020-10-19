РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 окт. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово задержали на улице Школьная 64-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Московской области.

«При осмотре жилища злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты 378 предметов, конструктивно схожих с патронами различного калибра для огнестрельного оружия, 2 единицы охолощенного оружия, которые, согласно заключению эксперта, самодельно переделаны и пригодны для производства выстрелов изъятыми патронами», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она также добавила, что 14 исследованных экспертом девятимиллиметровых пистолетных патронов относятся к категории боеприпасов, кроме этого полицейскими изъяты два предмета в разобранном виде, конструктивно схожих с револьверами, по которым проводится баллистическая экспертиза.

В ходе осмотра также изъято оборудование, при помощи которого задержанный, предположительно, переделывал самодельное огнестрельное оружие.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов» и статьей 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.