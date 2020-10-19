РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире дома на улице Авиационная в поселке Монино, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В понедельник в 3:39 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Авиационная, дом 3.

«Пожар был ликвидирован в 5:40, пострадавших нет. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 10 единицы техники и 30 человек», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предупреждают: при возникновении ЧС необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости незамедлительно обращаться в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.