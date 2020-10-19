РИАМО - 19 окт. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин» в подмосковной Старой Купавне в Богородском городском округе к концу недели переделают под госпиталь для заболевших коронавирусом, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Старая Купавна, 451 койка, ФОК «Акрихин». Ночью придут кислородные емкости, КТ. 24 октября мы открываем ФОК на прием (пациентов с Covid-19 - ред.)», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в организации используются материалы из «Крокус Экспо», что значительно удешевило запуск.

По его словам, такая же работа ведется в ФОКе в Подольске, там будет открыто 200 коек, из них 18 реанимационных. Запуск планируют 25 октября. Еще 200 коек откроют в ФОКе «Люберецкий».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

- Людей с повышенной температурой тела не будут пускать в ТЦ и кафе Подмосковья. Мера начнет действовать с 21 октября.

- Музеи Подмосковья будут закрыты для посещения с 21 октября по 7 ноября. Посетителям будет разрешено гулять только по территории парков возле усадеб и музеев.

- Более 140 пассажиров не пустили в подмосковный транспорт из‑за высокой температуры. Бесконтактную термометрию проводят на 44 автовокзалах «Мострансавто» и десяти железнодорожных станциях.

- Воробьев анонсировал запрет выставок и массовых мероприятий в Подмосковье.

В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены

- За сутки в России зарегистрировали 15 982 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 5 376 .

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в Москве может начаться в декабре. Первые крупные поставки вакцин от Covid-19 в столице планируют получить в следующем месяце.

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.

- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.