РИАМО - 19 окт. В Подмосковье за прошедшую неделю коронавирусной инфекцией заразилось 3120 человек, больше всего новых случаев выявили в Королеве, Коломне, Красногорске, Сергиевом Посаде и Пушкине, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
«Продолжается ежесуточный рост выявленных заболевших, в воскресенье это число составило уже более 460 человек, а именно 466», - сказала Стригункова.
Она добавила, что в Подмосковье развернуто 10 800 коек, количество госпитализированных в среднем за прошедшую неделю составило 661 человек в день. Максимальное количество людей, которые были госпитализированы на прошлой неделе, – 750 человек.
По ее словам, количество ПЦР-исследований на коронавирус в сутки в регионе составляет порядка 22,5 тысяч исследований.
Министр добавила, что за прошедшую неделю максимальное количество выявленных случаев коронавируса по территориям в абсолютном значении - это городские округа Королев, Коломенский, Красногорск, Сергиево-Посадский и Пушкинский.
Она уточнила, что меньше всего выявленных случаев коронавирусной инфекции было зафиксировано в Пущине, Можайске, Звездном городке, Бронницах, Электрогорске и Лосино-Петровском.
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Текстовая трансляция
19 ОКТЯБРЯ
- Музеи Подмосковья будут закрыты для посещения с 21 октября по 7 ноября. Посетителям будет разрешено гулять только по территории парков возле усадеб и музеев.
- Более 140 пассажиров не пустили в подмосковный транспорт из‑за высокой температуры. Бесконтактную термометрию проводят на 44 автовокзалах «Мострансавто» и десяти железнодорожных станциях.
- Воробьев анонсировал запрет выставок и массовых мероприятий в Подмосковье.
- За сутки в России зарегистрировали 15 982 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 5 376 .
- Массовая вакцинация от Covid‑19 в Москве может начаться в декабре. Первые крупные поставки вакцин от Covid-19 в столице планируют получить в следующем месяце.
- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.
- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.
- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.
- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.
- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.
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