Пресненский район до строительства «Москвы-Сити» был одним из самых индустриальных мест в столице. Он богат на достопримечательности и места с историей – от сталинской высотки, где снималась «Москва слезам не верит», до памятника конструктивизма – Дома Наркомфина. Сегодня он ассоциируется со скандальными тусовками и дорогими ресторанами на Патриках, модными шоурумами на Трехгорке, снесенным кинотеатром «Соловей» и новым фудкортом в «Пирамиде». Жители Большой Грузинской привыкли слышать крики экзотических птиц и животных, а жители Патриарших – пьяные возгласы молодежи. Обозреватель РИАМО пообщалась с обитателями Пресни и узнала, что изменилось в районе за последние несколько лет и как они относятся к переменам.

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Самый дорогой район

По словам Марины, которая за последние 10 лет жила в разных пресненских локациях, Пресня – один из самых безопасных районов столицы, но за это приходится очень дорого платить.

Когда-то район заселяли ремесленники и торговцы, рассказывает местная жительница. Неудивительно, что с XIX века Пресня стала одним из главных индустриальных районов. Здесь располагались ткацкие фабрики, мебельный завод, котельный завод и многие другие производства, которые в советское время сделали Красную Пресню центром промышленного производства.

Старшее поколение жителей до сих пор ностальгирует по былым временам.

Жить в Пресненском районе – это жить в булгаковской Москве, столичном Нью-Йорке и хипстерском районе одновременно, отмечает Виталий, который переехал на Патриаршие три года назад.

По стоимости жилья район Патриарших прудов делит лидерство с Остоженкой, а количество элитных новостроек здесь подтверждает звание самого дорого района столицы.

Из-за высоких цен на недвижимость количество эскортниц в районе, по словам местных жителей, зашкаливает.

«Типичная жительница элитки – дама с губами, как у бабуина, которая мчит на своем «Порше», не соблюдая никаких ПДД», – делится Виталий, который живет на 2-й Черногрязской улице, недалеко от элитного комплекса RedSide. Собеседник РИАМО отмечает, что часто встречает таких дам, которые выезжают из своего подземного паркинга.

Марина, которая живет на Патриарших, уже привыкла к такой публике.

«Когда я жила в «Москве-Сити», то наблюдала, как мой сосед из «Газпрома» раз в квартал менял спутниц. Но эти дамы из элитных квартир все с одинаковыми лицами, так что разницы почти не видно», – делится она.

Для тусовщиков и экспатов

Илья Новиков, который работает в «Новинском пассаже» с 2013 года и последние годы живет в Пресненском районе, заметил, как за последние годы район «причесали». Красногвардейские пруды – самый яркий тому пример.

Если же говорить про Патриаршие, где местные жители постоянно конфликтуют с тусовщиками, то таким модным среди молодежи район был не всегда.

«В 2013 году здесь открылся Saxon and Parole, а в 2015 – Pinch, чуть позже появится «Аист» и другие ресторанные проекты, которые сделали Патрики главным центром светской Москвы», – рассказывает местная жительница Анна.

Однако, по ее словам, еще раньше, с появлением театра «Практика», где ставил спектакли Иван Вырыпаев и выступала Вера Полозкова, район уже привлекал прогрессивную молодежь.

Вместе с тем кроме публики, которая приезжает посидеть на верандах ресторанов, на Патриках можно встретить и тех, кому ресторанная жизнь недоступна. Это они с первых дней отмены самоизоляции облюбовали все общественные пространства, разбросали бутылки, коробки от еды и нарушали покой местных.

Но с другой стороны, если ты не можешь позволить себе коктейль за 700 рублей, то это не значит, что тебе закрыт вход на Патрики, добавляет Анна.

«Для меня Патрики – это район экспатов, так как большинство коллег – экспаты, и они селятся на Патриках», – рассказывает Илья.

По словам Марины, проживающие здесь иностранцы любят завтракать в булочных района, любят сидеть на верандах кафе и ресторанов и кутить до утра, иногда шумно.

Из достопримечательностей многих экспатов привлекает римско-католический кафедральный собор, где проходят органные концерты. Но все-таки больше обитатели района любят рестораны.

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Район в районе

Конечно, в районе много противников строительства элитных высоток, и есть те, кто до сих пор говорит, что «Москва-Сити» испортила им вид из окна.

«Но мне «Москва-Сити» мне ничем не мешает, а наоборот, делает вид из окна интереснее», – рассказывает Илья.

С другой стороны, «Москва-Сити» для многих – это не Пресня, это район в районе. Она ни внешне, ни ментально не подходит остальному району. Ее появление перегрузило транспортную систему и архитектурно очень неорганично вписывается в район сталинских домов и образцов эпохи конструктивизма.

По словам бывшего жителя Пресни Дмитрия, который шесть лет прожил в районе, а теперь тут работает, такой район, как «Москва-Сити», нужен современному мегаполису. Но у многих жителей Пресни к нему ровное отношение.

«Я рос в другой Москве, и дома в стиле ампир, сталинские высотки, по мне, смотрятся гораздо более величественно, чем гигантские светящиеся башни из стекла и бетона. Хотя все мои иногородние друзья в восторге от Сити», – рассказывает Дмитрий.

Аналог «Депо» и ресторанная улица

сайт Московской международной биеннале молодого искусства

Сейчас ресторанным район делают не только Патрики, но и фудкорт на Тишинке, и ресторанная улица в Столярном переулке, которые появились в этом году и тоже вызвали споры.

«Мне нравится, что летом 2020 года появился фудкорт в «Пирамиде» на Тишинской площади. Для меня это аналог «Депо» на Лесной улице, но наш фудкорт не перегружен людьми. Приятно иметь такое место внутри района», – делится Илья.

Однако жители Большой Грузинской улицы были этому не рады. И выступили против веранды фудкорта еще до его открытия.

«У нас хватает шума от зоопарка, чтобы мириться еще и с новым фудкортом», – отмечает Валентина, которая живет на Большой Грузинской 30 лет.

Второй ресторанный проект открылся на территории бывшего завода «Рассвет» в Столярном переулке.

По словам жительницы Марины, продают в основном стритфуд – от вьетнамских нем и жаренной лапшы до греческих пит, также здесь есть бар с демократичными ценами – «Рассвет».

Впрочем, вторая жизнь старых территорий для Пресни – история привычная.

Один из самых заметных проектов – это трехгорная мануфактура, которая показала отличный пример создания полезной инфраструктуры внутри старых районов.

«У меня Трехгорка ассоциируется с ночной жизнью города. Здесь проходят выставки современного искусства, здесь открыты самые модные кафе, шоурумы и даже какое-то время проходил «Ламбада-маркет», – отмечает Илья.

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Транспортный рай и войны за парковку

Илья живет на Малой Грузинской улице – и эта часть района, по его мнению, просто транспортный рай. Три станции метро в 10–15 минутах ходьбы («Баррикадная», «Краснопресненская», «Улица 1905 года»), автобусы во все части города.

Единственное, чего не хватает, так это парковок. Когда видишь такую вакханалию, то купить машину мысли не возникает, добавляет Илья.

Дмитрий с Большой Грузинской вспоминает, что в районе долгое время шла война за места на парковке.

«Около половины квартир в доме сдаются, и многие арендаторы требовали равных «автоправ» с собственниками. Совет дома отказывался признать такие права», – рассказывает Дмитрий.

По его словам, доходило до оскорблений и угроз, жалоб в прокуратуру. Кажется, все закончилось мирно, но и сейчас мест на парковке меньше, чем машин у жителей дома.

Также в районе могло бы быть больше зеленых зон, парков и продуктовых магазинов, считают обитатели Пресни.

«Мне до Пресненского парка далеко, а Георгиевский сквер – маленький. Сетевые магазины – небольшие, плохо обстоят дела со свежим мясом, рыбой и овощами», – отмечает Илья.

По его словам, самое ценное в районе – это близость набережной. Прогулки и пробежки там – «это супер».

Хостел гастарбайтеров и бомжи в подъезде

В целом, как отмечают местные жители, контингент здесь приличный и платежеспособный. Есть, конечно, «пьянь в квартирах бабушек», но таких жителей меньшинство.

По словам Ильи, единственное, что портит ситуацию – это вокзал и ТЦ «Электроника на Пресне». Это стандартные места притяжения «мутных» личностей.

Дмитрий, который шесть лет прожил на Большой Грузинской, где она пересекается со 2-й Брестской, и год назад переехал, до сих пор вспоминает проблемы из-за близости вокзала.

«Близость вокзала и, как следствие, обилие бездомных, дикие пробки, отсутствие зеленых территорий, помимо Миусского сквера (он в Тверском районе, но совсем недалеко) и выйти-то некуда было, чтобы глотнуть свежего воздуха. У меня периодически жила собака, и порой буквально приходилось выискивать для нее клочки свободной земли», – вспоминает Дмитрий.

Кроме того, большой проблемой были бомжи. Они ночевали в подъездах, причем спали буквально в паре метров от дверей в квартиры.

«Как-то зимой я, выйдя из лифта на своем этаже, столкнулся с десятком бомжей, гревшихся на лестничной клетке. Пришлось вызывать наряд полиции. Всех бродяг погрузили в две машины и увезли», – добавляет Дмитрий.

Чем дальше ты живешь от Белорусского вокзала, тем комфортнее, отмечает Илья. Ему нравится, что сейчас происходит с зоной вокруг Белорусского вокзала вдоль Пресненского вала. По его мнению, давно было пора снести там ларьки, однако еще нужно работать с контингентом. Вокзал накладывает свой отпечаток.

Конечно, в районе есть и свои гастарбайтеры: кто-то же должен делать ремонты в новостройках. Преимущественно они селятся в хостеле на Малой Грузинской, 46.

Местные жильцы, которые привыкли бороться то за кинотеатр «Соловей», то за закрытие веранды нового фудкорта, почему-то молчат по поводу хостела, отмечает Илья.

В целом Пресня – огромный и разношерстный район. Контингент здесь очень разнообразный в силу размера района. Конечно, много коренных москвичей и тех, кто купил квартиру и переехал недавно, но 40–50% тех, кто снимает жилье. Если говорить конкретно о Патриках и «Москве-Сити», то там снимающих еще больше.

По словам Дмитрия, этот район нельзя не любить, особенно кварталы между Большой Грузинской и Пресненским Валом. Там гораздо меньше машин, больше деревьев, костел, дом Высоцкого...

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