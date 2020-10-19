РИАМО - 19 окт. В соцсетях жители Подмосковья жалуются в основном на ЖКХ, работу отопления, благоустройство и дороги, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За прошедшую неделю число обращений в соцсетях уменьшилось практически на 30%. Спад почти по всем темам, кроме социальной поддержки. На первом месте ЖКХ и работа отопления. Много сообщений по благоустройству, дорогам, транспорту и медицине», - сказала Звягина.

Число жалоб на отопление уменьшилось на 61%, их зафиксировано 510. О проблемах с водоснабжением пришло 313 сообщений, на отсутствие или некачественный ремонт в подъездах пожаловались 268 раз.

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