РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В подмосковных Люберцах порядка 1 тысячи человек убирали улицы на минувшей неделе, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«Всего в уборке улиц с 12 по 18 октября участвовали 97 единиц техники и 998 человек. В частности, проводился вывоз листвы со дворов и общественных территорий, дезинфекция детских игровых и спортивных площадок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю опилили 17 аварийных деревьев и выкорчевали 14 пней. Также вывезли 30 кубометров мусора с несанкционированных свалок.

«С 12 по 18 октября вынесено 125 постановлений и штрафов на сумму 10 тысяч рублей за ненадлежащее состояние территории», - заключил Ружицкий.