РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Семь наград завоевали воспитанники спортшколы подмосковного Красногорска на областных соревнованиях в минувшие выходные, 17 и 18 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В региональных соревнованиях по фигурному катанию на коньках, которые прошли 17 и 18 октября в здании «Красногорск Арена имени Владимира Петрова», приняли участие представители 20 муниципалитетов Московской области. Состязания были организованы по восьми разрядам среди мальчиков и девочек 6-12 лет, юношей и девушек 11-17 лет.

«Честь Красногорска отстаивали 27 фигуристов КСШОР «Зоркий» и 15 воспитанников школы «Путь к успеху» Союза мастеров спорта горокруга. Спортсмены КСШОР «Зоркий» завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую награды», - говорится в сообщении.

Василиса Давыдкина заняла первое место в категории «второй юношеский разряд». Арина Медриш завоевала золото, а Анастасия Казанская - серебро, выступая в категории «первый юношеский разряд».

Екатерина Старостина стала лучшей среди спортсменок в категории «третий спортивный разряд». По итогам исполнения короткой и произвольной программ в категории «второй спортивный разряд» Ульяна Малявина заняла первое, а Даниил Никитин – третье место. Перворазрядник Федор Малов стал вторым в своей категории по сумме баллов в двух программах.

«Воспитанники школы «Путь к успеху» показали вторые результаты: Надежда Пескова в категории «юный фигурист», а Мария Аксенова – «второй юношеский разряд», - заключается в материале.