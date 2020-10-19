РИАМО - 19 окт. После проверок по факту падения полуторагодовалого ребенка с балкона многоквартирного дома в Сергиевом Посаде специалисты приступят к его ремонту, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

«8 октября, пятиэтажный кирпичный дом, мальчик полтора года выпал с третьего этажа. <…> Мама сломала старый балкон и приняла решение — хотели сделать застекленную лоджию. Но не успели довести это дело до конца. <…> Мамы днем нет, бабушка спала. Бабушка недоглядела за внуком, и он выпал. Никита сейчас находится в больнице, в общей палате. Идет на поправку, слава Богу», - сказал Токарев.

В настоящее время представители Следственного комитета проводят проверку.

«Если Следственный комитет сегодня подтвердит, разрешит нам все работы по восстановлению балкона, завтра мы все сделаем», - добавил Токарев. ​

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что управляющие компании должны реагировать на подобные случаи.

«Если в доме есть что-то тревожное, угрожающее жизни, безопасности, управляющая компания обязана зажигать красную лампочку. <...> Мы претендуем на то, что и здесь мы сможем оказать своевременную помощь, участие, не допустить таких случаев», - сказал Воробьев.



Ранее следователи организовали проверку по факту падения ребенка с недостроенного балкона квартиры в Сергиево-Посадском городском округе.