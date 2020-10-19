РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на 16 октября составил 51%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора на 16 октября составил 51%. По сравнению с прошлым периодом отмечается повышение платежеспособности населения на 4,5%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что на минувшей неделе в МосОблЕИРЦ поступили 44 обращения. По словам Мотыль, сотрудники звонят заявителям с разъяснениями. Также в Едином платежном документе за октябрь введут отдельный раздел по адресным разъяснениям, будет точечное пояснение о перерасчетах.