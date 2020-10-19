РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Легковой автомобиль Audi и «Газель» столкнулись на улице Кирова в подмосковном Подольске в понедельник утром, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Инцидент произошел у автобусной остановки «Центральная больница» на улице Кирова в районе 9:30 в понедельник.

В левом ряду столкнулись легковой автомобиль Audi и «Газель». Авария незначительная. У автомобилей серьезных повреждений замечено не было. На тот момент движение было свободно.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 12:07, на этом промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 2 километров.