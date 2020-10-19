РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. В городском округе Мытищи в октябре пройдут профилактические рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также на пресечение и предотвращение данных правонарушений, сообщается на сайте администрации горокруга.

На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» регулярно проводятся профилактические рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также на пресечение и предотвращение данных правонарушений.

«Очередные проверки пройдут 24 и 31 октября. За девять месяцев 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в городском округе Мытищи произошло четыре ДТП с участием нетрезвых водителей. К административной ответственности привлечено 529 водителей», - говорится в сообщении.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых грубых видов правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

«Если водитель не имеет права управления транспортным средством и также отказывается от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, то подлежит административному аресту на срок до 15 суток, а повторное управление уже, будучи лишенным такого права, предусматривает уголовное наказание», - отмечается в сообщении.

Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте по телефонам: телефон доверия МВД России - 8 (495) 667-74-47; телефон доверия ГУ МВД России по Московской области - 8 (495) 692-70-66, телефон дежурной части отдела ГИБДД по Мытищам - 8 (498) 586-40-44, или по единый номер 112.