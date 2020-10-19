РИАМО - 19 окт. Депутат Московской областной думы и олимпийский чемпион Александр Легков присоединился к волонтерам Сергиево-Посадского городского округа, он купил и доставил продукты нуждающимся жителям, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«В воскресенье вместе с волонтерами Сергиева Посада купил и разнес продукты людям, которые нуждаются в нашей помощи», - сказал Легков.

Он подчеркнул, что сегодня в регионе участились обращения в органы соцзащиты и волонтерские штабы от пожилых и одиноких, от людей с инвалидностью, которым нужна помощь. Сейчас некоторые болеют или находятся на карантине, а у кого-то иная непростая жизненная ситуация.

«Главным управлением социальных коммуникаций Московской области создан штаб адресной помощи волонтеров Подмосковья под девизом «Мы рядом», здесь помогают тем, кто сидит дома на карантине, с ковидом, по другой причине, добровольцы привозят людям еду, лекарства, решают индивидуальные вопросы», - добавил депутат.

По его словам, эта помощь неоценима для нуждающихся.

Подать заявку на единый бесплатный телефон горячей линии волонтерского штаба в Подмосковье (8-800-201-91-21) можно с 8:00 до 00:00. Заявку на помощь или на включение в ряды волонтеров можно оставить также на сайте штаб.волонтермо.рф.