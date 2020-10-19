РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в серии краж у торгово-развлекательного комплекса в округе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть третьего отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 23-летнего жителя Домодедова о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон. Установлено, что злоумышленник, находясь около торгово-развлекательного комплекса на улице Ленинградской, в это же время совершил хищение еще двух мобильных телефонов, кошелька, а также денежных средств у местных жителей.

«Все похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено законным владельцам. Общая сумма материального ущерба составила 58 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее неоднократно судимый 19-летний уроженец Республики Бурятия, который дал признательные показания в совершении данных преступлении», - говорится в сообщении.

По данным фактам следователями Следственного Управления УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.