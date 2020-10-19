РИАМО - 19 окт. Ограждения строительных площадок должны соответствовать высоким стандартам, в противном случае застройщики должны прекратить работу в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее житель Богородска пожаловался на некачественное ограждение у стройплощадки, уточнил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Я не понимаю, почему такие заборы в Подмосковье, почему отсутствует культура у строительных организаций. Прошу на будущее нашим строителям доносить все стандарты. А если не умеют строить качественно и безопасно, то нужно проводить их из Московской области», - сказал Воробьев.

Он отметил, что строительные компании должны обеспечивать качественные ограждения, на которые не стыдно смотреть.