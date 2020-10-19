РИАМО - 19 окт. Власти Подмосковья должны заранее информировать жителей о задержках социальных выплат всех уровней финансирования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в понедельник проводит совещание с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов.

«Нужно разобраться и доложить, почему такие сбои с выплатами пособий. Людям нужны эти выплаты, нужно помогать», - сказал Воробьев.

По его словам, если есть понимание, что выплата задерживается, то людей нужно информировать об этом заранее.

«У нас произошла задержка средств на выплаты по безработице. Это федеральные средства. Мы работаем с этим», - пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.