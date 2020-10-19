РИАМО - 19 окт. Власти городского округа Черноголовка должны больше внимания уделять обращениям жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



В числе антилидеров среди небольших муниципалитетов по жалобам на «Доброделе» - Черноголовка, Дубна и Красноармейск. В Черноголовке семь жалоб, это максимальное количество жалоб для такого городского округа, уточнил министр государственного управления, информационных технологий и услуг региона Максим Рымар в ходе доклада на совещании под руководством губернатора.



«Черноголовка, Олег Викторович (Егоров, глава городского округа - ред.), Вы возглавляете наукоград. Вы должны слышать людей. Что нужно сделать, чтобы вы свои несчастные 4-6 обращения в неделю отрабатывали. Как вас поддержать или наоборот», - сказал Воробьев.

Как отметил Егоров, одна жалоба касалась памятника, который сделал академик Владимир Фортов. И выполнить требование анонимного жителя было невозможно.

«Работаем, Андрей Юрьевич, исправимся», - заключил глава Черноголовки.