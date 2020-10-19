РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. В понедельник в Ледовом дворце «Арена Мытищи» состоится матч между российской и китайской командами в рамках континентальной хоккейной лиги, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«В понедельник в Ледовом дворце «Арена Мытищи» пройдет континентальная хоккейная лига. Команды: «Торпедо» (Россия, Нижний Новгород) и «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай). Время проведения: 19:00», - говорится в сообщении.

Для болельщиков работает городская многоуровневая парковка, расположенная по адресу: улица Матросова, строение 18.