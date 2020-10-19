РИАМО - 19 окт. Часть средств, вырученных от продажи билетов на самую высокую смотровую площадку Европы PANORAMA360, будет перечислена на озеленение Пресненского района столицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы смотровой площадки.

22 октября отмечается международный день без бумаги. В этот день по всему миру сокращают использование бумаги и бумажной продукции – переходят на онлайн-платежи, электронный документооборот и пропагандируют ответственное использование ресурсов с целью сохранения лесов. На сегодняшний день Москва – один из лидеров по внедрению экологических реформ среди городов России.

«В честь международного праздника самая высокая смотровая площадка Европы PANORAMA360, расположенная в башне «Федерация. Восток», перечислит часть вырученных средств, полученных от онлайн-продаж билетов на официальном сайте площадки pnr360.ru с 19 по 21 октября, на озеленение Пресненского района Москвы», - сказал собеседник агентства.

В рамках мероприятия представители управы Пресненского района Москвы и PANORAMA360 высадят саженцы деревьев 22 октября.