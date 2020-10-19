РИАМО - 19 окт. В Ступине до конца октября специалисты отремонтируют кровлю в аварийном доме, сообщила глава городского округа Вера Назарова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник проводит совещание с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов.

«Мы завершили работу по обследованию дома. И с учетом мнения фонда капитального ремонта 15 октября приняли решение о том, чтобы признать этот дом аварийным, чтобы можно было дальше продолжить работу по переселению жителей», - сказала Назарова.

Она отметила, что вся данная информация была доведена до жильцов дома.

По ее словам, в данном жилом доме до конца октября будет восстановлена кровля.