РИАМО - 19 окт. Система работы Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) будет налажена полностью до конца 2020 года, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«С учетом того, что основной этап внедрения у нас проведен. Сейчас усилим контроль за оставшимися объемами внедрения. То, что касается двойных платежек, также поставлено на контроль. Я думаю, что до конца года мы эту ситуацию нормализуем», - сказал Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что платежки должны быть прозрачными.

«Я очень прошу, у нас есть проект, специальные усилия мы направляем на то, чтобы платежка была прозрачной. <…> Мы просто обязаны поставить точку, чтобы не нервировать и не раздражать людей некорректным начислением. <…> Прошу вас в этом году максимально завершить внедрение (ЕИРЦ – ред.)», - сказал Воробьев.