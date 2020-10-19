РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. В городском округе Мытищи отметили ухудшение ситуации с вывозом крупногабаритного мусора с контейнерных площадок, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Бирюков.

«В рамках штаба по ТКО, обсудили вопрос с вывозом твердых коммунальных отходов в нашем городском округе. На совещании отметили ухудшение ситуации с вывозом крупногабаритного мусора с контейнерных площадок», - написал Бирюков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что Сергиево-Посадскому региональному оператору были даны протокольные поручения о необходимости обеспечения вывозов навалов мусора в максимально короткие сроки и обеспечить в дальнейшем соблюдение графиков вывоза отходов.