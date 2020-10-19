РИАМО - 19 окт. Жители Подмосковья стали больше жаловаться на интернет-портале «Добродел» на контейнерные площадки, незаконную торговлю, энергетику и реакцию медиков на коронавирус, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и услуг Московской области Максим Рымар.

«Мы перешагнули отметку в 1,7 миллиона человек пользователей (интернет-портала «Добродел» - ред.). Новых сообщений — 17,4 тысячи, что на 500 меньше прошлых показателей. На первом месте контейнерные площадки, торговля и услуги, энергетика, коронавирус, социальная сфера», - закал Рымар.

Он отметил, что число жалоб на переполненные контейнерные площадки, их нехватку, захламление выросло на 50%. В сфере торговли и услуг люди жалуются на нестационарную торговлю.

«Для людей сейчас важно стабильное электронапряжение. Есть проблемы уровня напряжения, жалобы на отключение электроэнергии и на повреждение котельной», - уточнил Рымар.

По его словам, с коронавирусом были связаны 122 жалобы, 37% из них связаны с неявкой врачей при симптомах коронавируса, 30% — с порядком действий при подозрении на Covid-19, 14% — с мерами предосторожности при коронавирусной инфекции.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.