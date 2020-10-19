РИАМО - 19 окт. Количество жалоб на ошибки в платежках за коммунальные услуги в Подмосковье за три квартала 2020 года уменьшилось на 23%, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник проводит совещание с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов.

«В 2020 году объем внедрения ЕИРЦ составил более 440 тысяч лицевых счетов, динамика за 20 год составила 17%. В целом внедрение с 2019 года более 900 тысяч лицевых счетов. При этом количество жалоб жителей в течение трех кварталов 2020 года неуклонно снижалось и в целом снижение на сегодняшний день составило 23%», - сказал Велиховский.

Он отметил, что основной ошибкой в ЕИРЦ является некорректная или несвоевременная передача информации об оплате и начислениях от управляющих компаний.

«Не всегда управляющие компании адекватно себя ведут и иногда такие случаи происходят, что вообще не передается информация о начислениях и, как следствие, возникновение ошибок при интеграции в ЕИРЦ», - добавил министр.

Он подчеркнул, что все неверные платежки были исправлены, жителям принесены извинения, а также проводятся разъяснительные беседы.

В основном ошибки возникают на территориях, где недавно началось внедрение ЕИРЦ.