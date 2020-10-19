РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Госавтоинспекция подмосковных Люберец будет принимать граждан только в масках и с соблюдением социальной дистанции, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в целях обеспечения охраны здоровья граждан сотрудников и работников органов внутренних дел прием граждан в ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» осуществляется исключительно в средствах индивидуальной защиты с учетом соблюдения социальной дистанции, а также с исключением нахождения в приемном зале детей», - говорится в сообщении.

Также во избежание большой концентрации людей в помещении, сокращения времени предоставления услуг жителям округа рекомендуют воспользоваться Единым порталом госуслуг.