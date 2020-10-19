РИАМО - 19 окт. В павильоне под памятником «Рабочий и колхозница», который находится по адресу: проспект Мира, дом 123Б, проводится тренировка пожарно-спасательной части одной из пожарных частей города, информация о задымлении ложная, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее информация о задымлении в здании появилось в сети Интернет.

«По данному адресу никаких зад видений нет. Там проводится тренировка пожарной части. Это нормальная ситуация», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что есть договоренность с объектом, по которой на месте проводится тренировка.