РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. Лауреатами премии губернатора Подмосковья «Мы рядом» от городского округа Мытищи стали Анна Маринчева и Андрей Шестов, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Стали известны имена лауреатов премии губернатора Московской области «Мы рядом». Всего лауреатами премии в 2020 году стали 180 жителей Московской области.

«Согласно постановлению губернатора от 13 октября 2020 года №451-ПГ, победителями от городского округа Мытищи стали: Маринчева Анна Юрьевна, представившая проект в номинации «Культура и образование» и Шестов Андрей Николаевич, номинация «Волонтерство и благотворительность», - говорится в сообщении.

С именами победителей можно ознакомится на официальном сайте правительства Московской области. Им будут вручены дипломы и выплачено денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.