РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Балашихинский городской суд признал недействительными договоры управления между ООО «Квант-7» и собственниками 144 домов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Балашихинский городской суд признал недействительность решений общих собраний собственников 144 многоквартирных домов в Балашихе о выборе УК ООО «КВАНТ-7». С исковыми заявлениями выступила Госжилинспекция региона в связи с многочисленными обращениями собственников и по причине того, что общие собрания фактически не проводились: собственники МКД не знали о них и не имели возможности принять в них участие.

«Суд также признал, что договоры управления между ООО «Квант-7» и собственниками помещений в МКД недействительны, так как их заключали на собраниях, факт проведения которых не подтвердился. По факту ООО «Квант-7» управляло 144 многоквартирными домами незаконно, что подтверждает обоснованность представления прокуратуры, на основании которого ООО «КВАНТ-7» было отстранено от управления», - говорится в сообщении.

Таким образом, Госжилинспекция Московской области поставила точку в данном вопросе.