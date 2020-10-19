РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 окт. Полицейские Домодедова задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении серии краж со стройки в микрорайоне Востряково, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть отдела полиции микрорайона Авиационный поступило заявление от представителя строительной организации о том, что неизвестные похитили со стройки в микрорайоне Востряково аккумулятор из автомобиля отечественного производства, генератор, два газовых баллона и 70 метров удлинителя. Сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлены трое мужчин в возрасте от 32 до 49 лет, уроженцы Оренбургской и Тамбовской областей, один из которых ранее судим. Злоумышленники задержаны на месте совершения повторного преступления на том же строительном объекте», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.