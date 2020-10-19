РИАМО - 19 окт. Коммунальные услуги следует оплачивать своевременно, в противном случае качество этих услуг снизится, а финансовая нагрузка на должника вырастет, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«На середину октября задолженность жителей перед организациями ЖКХ, в чьих интересах работает МосОблЕИРЦ, составила порядка 5 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

В 2020 году специалисты расчетного центра обзвонили более миллиона неплательщиков, направили почти полмиллиона СМС-сообщений и 900 тысяч уведомлений и претензий, напоминая о необходимости погасить долг.

В суды предъявлено 34 тысячи исковых заявлений о взыскании 1 миллиарда 333 миллионов рублей долгов за ЖКУ. В результате предупреждений возвращено более 965 миллионов рублей.