РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил главу Балашихи Сергея Юрова с днем рождения и пожелал ему успехов и удачи в делах.

«Уважаемый Сергей Геннадьевич, от всей души желаю Вам успехов в профессиональной деятельности, взаимопонимания с родными и близкими, пусть удача сопутствует в любых начинаниях! Семейного благополучия, крепкого здоровья и побольше позитивных моментов в жизни!» - написал Брынцалов в своем Instagram аккаунте.

Юров родился 19 октября 1983 года в поселке Болшево-1 Московской области. С 2014 по 2017 годы занимал должность главы города Реутов. В августе 2017 года Юрова назначили на должность главы городского округа Балашиха.