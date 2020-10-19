РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. 20 октября пройдет плановое отключение электричества в нескольких населенных пунктах Щелкова, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с плановыми работами во вторник в нескольких населенных пунктах Щелкова будет отключена электроэнергия», - говорится в сообщении.

Отключение подачи электроэнергии пройдет с 09:30 до 15:00 в деревне Серково, дома 1/5, 33 - 70 и в поселке Загорянский, на улицах Дмитрова и Интернациональная.

Кроме этого, с 09:00 до 18:00 будет отключено электричество в Щелкове на улицах Браварская и Урожайная.