РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Выставка «Кукла: от обряда до игры» открылась в Историко‑краеведческом музее Балашихи, она продлится до 10 декабря, сообщается на сайте учреждения.

Данный проект посетил почти 100 российских городов и теперь познакомит жителей и гостей Балашихи с историей жизни куклы.

«На выставке представлены куклы от середины XIX века до современности. Проект основан на коллекции московского искусствоведа Марины Политовой, в числе которой сегодня находится около 800 кукол. Жемчужиной данной выставки являются куклы второй половины XIX – первой трети ХХ веков. Это время принято называть «золотым веком» кукол, ведь их создавали из фарфора, который был невероятно дорогим материалом, сравнимым с золотом», - говорится в сообщении.

Напомнить посетителям о недавнем советском детстве поможет и раздел, посвященный советской игрушке.

На выставке посетителей ждет встреча с самой маленькой куклой коллекции, длина которой составляет всего 2 сантиметра, встреча со звездой немого кино Чарли Чаплином и его коллегой по цеху неподражаемой Фаиной Раневской – самыми большими куклами в коллекции ростом 165 сантиметров. Кроме того, каждый посетитель выставки узнает секрет изготовления кукол, разнообразие используемых материалов и приемов.

Выставка продлится по 10 декабря. Адрес музея: Балашиха, Проспект Ленина, 53. Интересующие вопросы можно задать по телефону: +7 (495) 529-02-13.