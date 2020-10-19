РИАМО - 19 окт. Новая платформа открылась на станции будущего МЦД-4 Апрелевка, ее оборудуют навесами на всю длину для защиты от осадков, современным освещением и динамической навигацией, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Всего на станции будет три островные платформы. Поезда будут останавливаться с каждой стороны.

«На станции ведется строительство конкорса с вестибюлем в целях обеспечения безопасного и комфортного выхода на платформы и городскую территорию», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Он добавил, что общая площадь сооружения составит 2,3 тысячи квадратных метров. На новой платформе будут «десять эскалаторов и пять лифтов для удобства пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями по здоровью.

На период строительства конкорса проход на новую платформу будет осуществляться по временным лестничным спускам. Завершить возведение конкорса с вестибюлем планируется в середине 2021 года.