РИАМО - 19 окт. Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что также невозможно закрыть всея предприятия города, так как важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

«Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы», - написал Собянин в личном блоге.

Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.

- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.