РИАМО - 19 окт. Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В то же время на сегодня в медучреждениях остается около 10 тысяч человек, в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких находится около 1 тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом.

«Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению Covid-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки)», — написал Собянин в личном блоге.

По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ. При этом число тестов на Covid-19 на 100 тысяч человек одно из самых высоких среди городов мира. Так, например, в Москве тестов в полтора два раза больше, чем в Лондоне или Берлине.

Собянин подчеркнул, что политика столичных властей состоит в том, чтобы выявлять инфекцию на ранних стадиях. При этом выявлять нужно как можно больше случаев заражения. Это нужно, чтобы своевременно оказать людям помощь и не дать заразить других. Для проведения тестирований в Москве используются все доступные лабораторные мощности и КТ-центры.

Для точной оценки ситуации с инфекцией важно учитывать не общее число случаев заражения, а количество больных, которым требуется госпитализация.

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Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.

- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.