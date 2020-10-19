Бесплатное горячее питание в школах: как должны кормить учеников

Алексей Оводов

Рацион школьников для питания в определенный отрезок времени формируется согласно нормам СанПиН 2.4.5.2409-08. На его основании разрабатывается меню; блюда, а также кулинарные, мучные, кондитерские и хлебобулочные изделия распределяются по отдельным приемам пищи.

Для обеспечения учеников здоровой пищей следует составлять примерное меню на период не менее двух недель (10–14 дней). Оно вносится в специальную форму юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и согласовывается руководителями школы и территориального органа исполнительной власти по санитарно-эпидемиологическому надзору. Родители могут запросить меню в школе для ознакомления, это право закреплено статьей 44 закона № 273-ФЗ, подчеркнула эксперт.

Меню разрабатывается с учетом сезонности, а также необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, который распределяется по возрастным группам обучающихся (7–11 и 12–18 лет). В нем должны быть соблюдены требования санитарных правил по массе порций, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп школьников.

К тому же в школах при разработке меню должны учитываться и новые рекомендации МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

В этом документе сказано, что перемена для приема пищи должна длиться не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены. Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Завтрак для обучающихся первого – четвертого классов должен содержать 12–16 г белка, 12–16 г жира и 48–60 г углеводов.

Ассортимент продуктов и блюд завтрака должен быть разнообразным и может включать на выбор: крупяные и творожные блюда, мясные или рыбные блюда, молочные продукты (в том числе сыр, сливочное масло), блюда из яиц, овощи (свежие, тушеные, отварные), макаронные изделия и напитки.

Те, кто обучается во вторую смену (учащиеся 2–4 классов в некоторых школах), обеспечиваются обедом. Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. В этом приеме пищи должно содержаться 20–25 г белка, 20–25 г жира и 80–100 г углеводов.

Также в рекомендациях говорится, что целесообразно дополнение блюд свежими фруктами и ягодами. При этом фрукты должны выдаваться поштучно. Меню обеда составляется с учетом получаемого школьного завтрака. Если на завтрак выдавалось крупяное блюдо (каша, запеканка, макаронные изделия и пр.), то на обед следует сервировать мясное или рыбное блюдо с овощным гарниром (отварной картофель или пюре, тушеная капуста, овощное рагу и пр.). Не допускается включать в меню повторно одни и те же блюда в течение одного дня и двух последующих дней.

Если кому-либо из учеников требуется лечебное питание, для него разрабатывают отдельное меню, учитывая его заболевание.

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