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Дом и семья

Бесплатное горячее питание в школах: как должны кормить учеников

С сентября текущего года все учащиеся начальных школ имеют право на бесплатное питание. О тонкостях нововведения читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Александр Кряжев

Кто имеет право на горячее питание

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Ранее бесплатное питание учащимся обеспечивалось на региональном и муниципальном уровнях, говорит Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы». При этом в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только льготникам (например, детям из многодетных или малоимущих семей). Теперь же питание могут получать все школьники с первого по четвертый классы независимо от социального статуса и региона проживания.

Эта норма была введена Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и в статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который в части горячего питания вступил в силу с 1 сентября 2020 года.

Согласно закону, «обучающиеся начальных классов… обеспечиваются <…> не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством РФ». Финансовые условия для организации бесплатного питания создадут поэтапно в течение 3 лет.

Родителям не нужно писать заявления и предоставлять какие-либо документы – питание предоставляется детям автоматически.

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Завтрак или обед

© Пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что организация питания возлагается на образовательное учреждение (школу). В сентябре было опубликовано письмо Минпросвещения России от 09.09.2020 № ГД-1425/09, которое дает разъяснения по питанию.

Один раз в день горячее питание предоставляется за счет бюджета РФ. Второй раз – уже за счет регионального или местного бюджета (льготным категориям) либо за счет родителей (для детей без льгот), поясняет Оксана Красовская.

Некоторые родители ссылаются на методические рекомендации Роспотребнадзора МР 2.4.0179-20, согласно которым недопустимо заменять обед завтраком, спрашивая, почему детей не кормят именно бесплатным обедом. Дело в том, что норма об обеде касается учеников, посещающих школы во вторую смену. Тогда как обучающиеся 1–4 классов преимущественно учатся в первую смену. Поэтому то, что младшеклассники, учащиеся в первой половине дня, получают именно бесплатный завтрак, а не обед, правомерно.

Впрочем, в России есть и те учащиеся начальных классов (кроме первоклассников, которые по закону должны учиться в первую смену), кто посещает школу во вторую смену, дополнила эксперт. Их обязаны кормить горячим обедом.

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Каким должно быть питание

  Алексей Оводов

Рацион школьников для питания в определенный отрезок времени формируется согласно нормам СанПиН 2.4.5.2409-08. На его основании разрабатывается меню; блюда, а также кулинарные, мучные, кондитерские и хлебобулочные изделия распределяются по отдельным приемам пищи.

Для обеспечения учеников здоровой пищей следует составлять примерное меню на период не менее двух недель (10–14 дней). Оно вносится в специальную форму юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и согласовывается руководителями школы и территориального органа исполнительной власти по санитарно-эпидемиологическому надзору. Родители могут запросить меню в школе для ознакомления, это право закреплено статьей 44 закона № 273-ФЗ, подчеркнула эксперт.

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Меню разрабатывается с учетом сезонности, а также необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, который распределяется по возрастным группам обучающихся (7–11 и 12–18 лет). В нем должны быть соблюдены требования санитарных правил по массе порций, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп школьников.

К тому же в школах при разработке меню должны учитываться и новые рекомендации МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

В этом документе сказано, что перемена для приема пищи должна длиться не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены. Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Завтрак для обучающихся первого – четвертого классов должен содержать 12–16 г белка, 12–16 г жира и 48–60 г углеводов.

Ассортимент продуктов и блюд завтрака должен быть разнообразным и может включать на выбор: крупяные и творожные блюда, мясные или рыбные блюда, молочные продукты (в том числе сыр, сливочное масло), блюда из яиц, овощи (свежие, тушеные, отварные), макаронные изделия и напитки.

Те, кто обучается во вторую смену (учащиеся 2–4 классов в некоторых школах), обеспечиваются обедом. Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. В этом приеме пищи должно содержаться 20–25 г белка, 20–25 г жира и 80–100 г углеводов.

Также в рекомендациях говорится, что целесообразно дополнение блюд свежими фруктами и ягодами. При этом фрукты должны выдаваться поштучно. Меню обеда составляется с учетом получаемого школьного завтрака. Если на завтрак выдавалось крупяное блюдо (каша, запеканка, макаронные изделия и пр.), то на обед следует сервировать мясное или рыбное блюдо с овощным гарниром (отварной картофель или пюре, тушеная капуста, овощное рагу и пр.). Не допускается включать в меню повторно одни и те же блюда в течение одного дня и двух последующих дней.

Если кому-либо из учеников требуется лечебное питание, для него разрабатывают отдельное меню, учитывая его заболевание.

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Если питание не предоставляют или оно не соответствует нормативам

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Согласно внесенным изменениям в закон, обеспечение условий для организации бесплатного горячего питания для учеников начальной школы должно осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года, говорит Оксана Красовская. На это из федерального бюджета в плановом порядке будут выделяться средства. Это касается процесса финансирования и организации процесса на региональном уровне; по словам юриста, само питание должно предоставляться уже сейчас.

Чтобы понять, соответствует ли питание нормам, нужно запросить в школе примерное меню и сопоставить его с нормами СанПин.

Если в образовательной организации учащиеся начальных классов не получают горячего питания либо оно не соответствует установленным требованиям СанПин, то родителям в первую очередь следует обратиться к директору для проведения проверки, советует Оксана Красовская. Если вопрос не решается, жалоба подается в муниципальный орган в сфере образования (например, департамент образования, управление образования, отдел образования). Также можно отправить претензию по качеству школьного питания в управление Роспотребнадзора по региону.

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ШколыШкольное питание
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