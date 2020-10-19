РИАМО - 19 окт. Столичные парки с 20 по 26 октября подготовили новые онлайн мероприятия, среди которых различные экскурсии и лекции, трансляции можно будет посмотреть в социальных сетях парков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Узнать больше о нидерландском художник-постимпрессионисте Винсенте Ван Гоге, чьи работы оказали значительное влияние на живопись XX века, можно на онлайн-экскурсии «Винсент Ван Гог. Путь к себе через искусство». Экскурсия подготовлена парком «Красная Пресня». В создании использовались экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

«Подписчики канала парка в «Инстаграме» познакомятся с творчеством знаменитого постимпрессиониста на лекции Анны Вихровой, искусствоведа и старшего научного сотрудника Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Они узнают о том, как новаторский стиль живописца повлиял на мировую художественную культуру. Экскурсия пройдет в прямом эфире 20 октября в 19:00», - говорится в сообщении.

Измайловский парк для своих подписчиков приготовил две онлайн-лекции о литературе, объединенные общей темой — «Литература как искусство». На мероприятии посетители узнают о различных литературных стилях и художественных приемах. Лекции выложат в соцсети парка 24 и 25 октября в 17:00.

Онлайн-экскурсия, подготовленная «Сокольниками», познакомит с местными библиотеками. На мероприятии можно будет узнать, когда на территории парка появились первые павильоны со стойками для книг, где располагался филиал Государственной библиотеки имени В.И. Ленина и как работала читальня-розарий.

Подписчики YouTube-канала «#включицарицыно» увидят экскурсию по историческому маршруту «Береговая дорожка». На ней будут показаны главные достопримечательности музея-заповедника «Царицыно».