РИАМО - 19 окт. В Москве за сутки выздоровели 1767 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1767 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 275 648», - сказала Ракова.

Подтвердить отсутствие Covid-19 помогают специальные тесты. При выписке все пациенты получают от медиков важные рекомендации.

Те, кто вылечился, могут стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший Covid-19, без хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Выздоровевшие также могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

С начала пандемии в Москве выявили свыше 362 тысяч случаев коронавируса, выздоровели и вылечились свыше 273 тысяч пациентов с подтвержденным Covid-19.

Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.

- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.