РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. В Красногорске проверили, как ночные заведения соблюдают постановление губернатора Московской области, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В ночь на 18 октября сотрудники управления по безопасности и работе с потребительским рынком администрации горокруга Красногорск совместно с сотрудниками полиции проверили все ночные заведения муниципалитета на предмет исполнения требований постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», - говорится в сообщении.

В регионе запрещены развлекательные мероприятия в период с 0:00 до 8:00 в зданиях, строениях и сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания - барах и ресторанах.

«Все управляющие о данном запрете были осведомлены, часть заведений к полуночи оказались уже закрыты, в остальных дискотеки не проводились», - отмечается в материале.⠀

В ходе рейда проверили исполнение предписаний Роспотребнадзора, согласно которым персонал должен быть в масках и перчатках, необходимы санитайзеры и проводиться регулярная дезинфекция.

О грубом нарушении санитарных норм и предписаний предприятиями общепита или другими организациями сферы услуг жители могут сообщить в круглосуточную службу в ЕДДС Красногорска по телефонам: 112; 8 (495)562-72-30, 8(495)563-79-32, 8(498)568-18-18, а также в отдел потребительского рынка и услуг по будням с 9:00 до 18:00: 8(498)568-65-74, 8(495)562-32-20.