РИАМО - 19 окт. В Москве одобрили проект реконструкции Ботанической улицы, работы пройдут на участке от улицы Академика Королева до развязки на улице Комдива Орлова, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, протяженность реконструируемого участка составляет 2,93 километра.

«Проектом планировки <...> предусматривается реконструкция Ботанической улицы с расширением проезжей части до 14 метров», - говорится в сообщении.

Также рабочие создадут новые места для парковки вдоль проезжей части на улицах Кашенкин Луг и Академика Комарова, пешеходные переходы и светофоры.

Кроме того, перенесут остановки у дома № 33 по Ботанической улице и переустроят инженерные сети.

«Проект включает предложения по благоустройству территории и созданию единого велосипедного маршрута, который объединит железнодорожную платформу «Останкино» и основной вход в Главный Ботанический сад», - говорится в сообщении.