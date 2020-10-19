РИАМО – 19 окт. В мэрии Москвы допустили внедрение QR-кодов для чек-ина в ресторанах, непродовольственных магазинах и салонах красоты, на такие меры пойдут в случае, если эта методика хорошо покажет себя в ночных заведениях города, сообщает Газета.ru.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, если система окажется успешной, то включение в нее других отраслей будет возможным.

«Московские власти уже обсуждают с бизнесом возможность введения чек-инов, которые <...> являются «некой альтернативой полному закрытию», - говорится в сообщении.

В интервью соучредителю барного объединения «Профсоюз» Дмитрию Левицкому Немерюк отметил, что сейчас этой методикой пользуются во многих зарубежных странах.

С понедельника жители столицы могут посещать развлекательные заведения с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номера мобильного телефона. Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.​