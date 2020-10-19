РИАМО – 19 окт. С января по июнь нынешнего года в России участились случаи мошенничества с недвижимостью, число преступлений выросло на 56% по сравнению с 2019 годом, пишет в понедельник газета «Известия».

Рост преступлений не прекращался даже во время пандемии коронавируса. Статистика по преступности в этом направлении растет ежегодно.​

«В большую сторону растут и суммы ущерба: с 2015 по 2019 год в категориях крупного и особо крупного размера стало на 28% больше правонарушений, а за первое полугодие этого года — уже на 62% больше от всего 2019-го», - отмечается в публикации.

По мнению экспертов, чаще всего в таких преступлениях замешаны специальные юридические фирмы. Они обещают помочь человеку с его проблемами, но чаще всего все получается ровно наоборот.

Также около 10% таких преступлений связаны с сотрудниками органов власти и местного самоуправления, которые связаны с регистрацией объектов недвижимости.