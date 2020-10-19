РИАМО - 19 окт. Москвичи и гости города теперь смогут прогуляться по местам, где проходили съемки культового фильма «Москва слезам не верит», при этом им не придется даже выходить на улицу — экскурсия доступна онлайн на портале «Узнай Москву», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Участники необычной экскурсии смогут узнать, на какие хитрости пришлось пойти режиссеру известной российской кинокартины Владимиру Меньшову, чтобы воссоздать в картине ту самую атмосферу.
В онлайн-экскурсию входит 10 пунктов. Они представлены на интерактивной карте. Нажав на специальный значок на карте, пользователь получит информацию о месте, где и снимали фильм.
Так, можно узнать много нового о Тверской улице, которая тогда называлась улицей Горького. Именно в этой локации подруги Людмила Свиридова и Катерина Тихомирова (Вера Алентова) из кинокартины совершали вечерние прогулки.
Также пользователи смогут «посетить» Мосфильмовскую улицу и генеральские дома — кирпичные многоэтажки, которые построили еще в 1972 году для советской элиты. Квартиры в этих домах имели особую планировку, были более просторными и комфортабельными.
«Москва слезам не верит» - культовая картина режиссера Меньшова, которая получила признание не только на родине, но и за рубежом. Так, в 1981 году этот фильм получил премию «Оскар».
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