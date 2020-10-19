РИАМО - 19 окт. Москвичи и гости города теперь смогут прогуляться по местам, где проходили съемки культового фильма «Москва слезам не верит», при этом им не придется даже выходить на улицу — экскурсия доступна онлайн на портале «Узнай Москву», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря новому онлайн-гиду все желающие, не выходя из дома, смогут побывать на съемочных площадках и познакомиться с интересными подробностями создания этого фильма», — отметил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

Участники необычной экскурсии смогут узнать, на какие хитрости пришлось пойти режиссеру известной российской кинокартины Владимиру Меньшову, чтобы воссоздать в картине ту самую атмосферу.

В онлайн-экскурсию входит 10 пунктов. Они представлены на интерактивной карте. Нажав на специальный значок на карте, пользователь получит информацию о месте, где и снимали фильм.

Так, можно узнать много нового о Тверской улице, которая тогда называлась улицей Горького. Именно в этой локации подруги Людмила Свиридова и Катерина Тихомирова (Вера Алентова) из кинокартины совершали вечерние прогулки.

Также пользователи смогут «посетить» Мосфильмовскую улицу и генеральские дома — кирпичные многоэтажки, которые построили еще в 1972 году для советской элиты. Квартиры в этих домах имели особую планировку, были более просторными и комфортабельными.

«Москва слезам не верит» - культовая картина режиссера Меньшова, которая получила признание не только на родине, но и за рубежом. Так, в 1981 году этот фильм получил премию «Оскар».